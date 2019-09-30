Будут ли в 2020 году владельцы лодок и скутеров платить налог?

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-30T09:28:53+03:00

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С 1 января 2020 года вступают в силу последние поправки в налоговый кодекс. Они касаются владельцев гребных и моторных лодок. Если прежде эти транспортные средства были включены в список не облагаемых налогом, то теперь они из этого списка исключаются.

- Но это изменение не означает необходимость уплаты транспортного налога на такие суда, поскольку эти транспортные средства не подлежат регистрации. Изменение направлено на приведение в соответствие норм Налогового кодекса РФ и Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, - пояснили в ГУ МЧС по Тамбовской области.

По закону не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха. Все остальные маломерные суда подлежат регистрации в реестре маломерных судов, и соответственно облагаются транспортным налогом.

Так что всем владельцам моторных лодок с двигателями до 8 киловатт и гребных судов следует обратиться по месту регистрации маломерного судна в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тамбовской области» и снять их с учета, представив судовой билет, паспорт и заявление. Госпошлина составляет 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU