Тамбовские полицейские задержали похитителей двух тонн семечек

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-28T14:09:08+03:00

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В Ржаксинском районе полицейские задержали мужчин, похитивших 2 тонны семян подсолнечника с территории местной фермы. Во время поисков стражи порядка провели подворовой обход жителей ближайшего населенного пункта и обнаружили пропажу во дворе одного из домовладений.

- К совершению кражи оказались причастны двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет, ранее судимые, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Их задержали и опросили. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. а ч.2 ст.158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU