В Тамбове на улице Волжской появится онкодиспансер

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-28T12:49:11+03:00

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К строительству здания нового онкодиспансера в Тамбове намерены приступить уже в следующем году. В начале сентября региональное управление градостроительства и архитектуры заключило государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации медучреждения. Согласно документу, эту работу необходимо выполнить до конца 2019 года, после чего можно будет приступить к строительным работам. Предварительная стоимость онкодиспансера оценивают в 4-5 миллиардов рублей. Его вместимость составит 309 койко-мест.

- В настоящее время администрация города Тамбова занимается подготовительными к строительству объекта мероприятиями. Так, комитетом земельных ресурсов и землепользования был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком по ул.Волжской,79. Следующим этапом станет подготовка комитетом архитектуры, развития и реконструкции градостроительного плана данной территории, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Важной составляющей строительства объекта является создание и развитие рядом с ним дорожной инфраструктуры. Земельный участок по улице Магистральной (от ул.Бастионной до ул.Киквидзе) уже сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет.

Кроме того, обсуждается создание зеленой парковой зоны вокруг центра на улицах Волжская и Магистральная. Зона отдыха будет востребована в том числе и жителями микрорайона по улице Киквидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU