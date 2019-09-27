В Тамбове пройдет общегородской субботник

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-27T18:01:31+03:00

Каждый может сделать свой город немного чище Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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Накануне великого праздника жители Тамбова приберутся в своих дворах, парках и скверах. Первые лица города также не останутся в стороне. Глава Тамбова Наталия Макаревич будет трудиться в парке «Дружба».

Субботники проведут во всех общественных префектурах. Уборка территории «Уютная» будет сопровождаться чаепитием. В префектуре «Магистральная» субботник проведет молодежная команда 9-го округа.

В 09.30 уборка начнется по ул. Полынковская, 29, 31, 33, 3; 1-ый Почтовый проезд, 10, 10а; 1-ый Эскадронный проезд 17, 17а, общественная префектура «Полынковская»,

10.00 - ул. Т. Дерунец, 71, общественная префектура «Западная»,

- ул. Свободная, 10, 10а, 10б, общественная префектура «Уютная»,

- сквер, между улицами Олега Кошевого и Зои Космодемьянской,

11.00 - ул. Астраханская, 195а, общественная префектура «Пехотка»,

- сквер Баратынского, общественная префектура «Центральная»,

12.00 - ул. К. Маркса 442а, общественная префектура «Магистральная»,

15.00 - ул. Мичуринская, 76,78,80, общественная префектура «Мичуринская».

ИСТОЧНИК KP.RU