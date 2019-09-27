Тамбовчане просят решить устранить заторы на Магистральной/Мичуринской
Бойкая торговля на пересечении Магистральной и Мичуринской изрядно мешает местным жителям. Торговцы паркуются прямо на проезжей части и мешают движению по улицам.
Даже появление там огороженной стоянки не устранило проблему совсем. Дело в том, что территория парковки оказалась на пути у автовладельцев, которым нужно выехать с территории собственного двора.
Эту проблему жители города озвучили на приеме у первого заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Самородина, который он провел в приемной партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».
Как сообщают в Тамбовской областной Думе, специалисты оценят ситуацию на месте и примут решение.
ИСТОЧНИК KP.RU