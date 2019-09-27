2019-09-27T16:30:07+03:00
Происшествия

Житель Тамбовского района попался на краже зерна

Мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В селе Новосельцево Тамбовского района с поля сельхопредприятия 66-летний местный житель унес 440 кг кукурузы. Однако воришке не повезло: участковые проводили рейд и задержали злоумышленника на месте. Мужчина признался в краже. Похищенное зерно было изъято.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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