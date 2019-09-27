2019-09-27T15:30:33+03:00
Общество

Тамбовская область продает «Сады Мичурина» белгородскому предприятию

Сумма сделки – 148 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Белгородцы покупают предприятие в рассрочку до конца 2020 годаБелгородцы покупают предприятие в рассрочку до конца 2020 года
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В Тамбовской области рассматривают возможность продажи ООО «Сады Мичурина», 99,99 процентов акций которого принадлежит региону, белгородскому предприятию «Корочанский плодопитомник». Стоимость акций согласно независимой оценке составляет 148 миллионов рублей. Утвердить такую дорогостоящую сделку должны депутаты тамбовского заксобрания.

Напомним, предприятие создано в Мичуринском районе в апреле 2016 года, для того, чтобы обеспечить население Тамбовской области, а в будущем и соседних регионов плодово-ягодной продукцией собственного производства.

- Известно, что площадь земельных участков, предназначенных для разведения плодовых культур ООО «Сады Мичурина» составляет 700 га. Здесь заложено 33 га садов (1950 деревьев на 1 га) с установкой систем орошения, 60 га садов (800 деревьев на 1 га) без установки систем орошения. Этим летом заложено еще 50 га садов. К последним двум садам необходимо прокладывать оросительные системы. Денежные средства, предоставленные ООО «Сады Мичурина» из бюджета области (порядка 130 млн. руб.) израсходованы на приобретение техники, посадочного материала, базы с 2-мя хранилищами (на 1 т - действующее, на 1 т - недействующее), которые в свою очередь требуют дальнейшей модернизации, - говорится в проекте постановления, размещенного на сайте облдумы. - Чтобы полностью ввести в оборот все 700 га земельных участков, в развитие ООО «Сады Мичурина» необходимо вкладывать не менее 150-200 млн. руб. в год бюджетных средств. В связи с чем и в целях дальнейшего развития указанного общества, достигнуто соглашение с ООО «Корочанский плодопитомник» о его участии в развитии ООО «Сады Мичурина» посредством приобретения 99,99 процента доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Сады Мичурина». В планах инвестора обеспечить стабильное развитие общества, организовать не менее 500 рабочих мест.

Приобрести предприятие белгородцы намерены в рассрочку, и обещают полностью расплатится по сделке до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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