2019-09-27T15:01:26+03:00
Общество

В Кирсанове строят новый детский сад

Здание уже готово наполовину
Магдалина Кочнева
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Детсад рассчитан на 50 местДетсад рассчитан на 50 местФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Детский сад рассчитан на три группы. Одну будут посещать малыши с 1 года до 2 лет (10 человек), две другие – девчонки и мальчишки с 2 до 3 лет (по 20 человек).

Концепцией нового дошкольного учреждения станет народный фольклор. На территории детского сада сказочные герои буквально оживут. Вместе с ними ребята будут расти и развиваться. А помогут им в этом не только талантливые педагоги, но и обустроенные по современным тенденциям сенсорная комната и творческая мастерская.

- Группы воспитанников детского сада уже сформированы. - отметили в управлении образования и науки области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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