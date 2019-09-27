В Кирсанове строят новый детский сад
Детский сад рассчитан на три группы. Одну будут посещать малыши с 1 года до 2 лет (10 человек), две другие – девчонки и мальчишки с 2 до 3 лет (по 20 человек).
Концепцией нового дошкольного учреждения станет народный фольклор. На территории детского сада сказочные герои буквально оживут. Вместе с ними ребята будут расти и развиваться. А помогут им в этом не только талантливые педагоги, но и обустроенные по современным тенденциям сенсорная комната и творческая мастерская.
- Группы воспитанников детского сада уже сформированы. - отметили в управлении образования и науки области.
ИСТОЧНИК KP.RU