В Тамбове открывается «горячая линия» по вопросам отопления

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-27T16:04:22+03:00

С 30 сентября тамбовчане могут пожаловаться на недостаток тепла в домах

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В Тамбове постановлением властей определено, что пусконаладочные работы в этом отопительном сезоне должны быть завершены до 10 октября. Чтобы контролировать график подачи тепла и оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации, с понедельника начнет работу специальная «горячая линия» по вопросам пуска теплоснабжения.

- Тамбовчане могут обратиться по телефону 72-61-09 в будние дни с 8.30 до 17.30 и задать вопросы, связанные с началом отопительного сезона, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU