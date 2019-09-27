2019-09-27T14:31:24+03:00
Происшествия

Задержана тамбовчанка, «продающая» права

На счету 34-летней женщины как минимум две аферы
Магдалина Кочнева
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Сейчас полицейские расследуют её причастность и к другим подобным махинациямСейчас полицейские расследуют её причастность и к другим подобным махинациям
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Сотрудники уголовного розыска задержали мошенницу, которая брала деньги за "оформление" водительского удостоверения.

26 сентября в дежурную часть тамбовского УМВД обратился 36-летний житель села Горелое. Он решил воспользоваться услугами некой женщины, когда пришло время продлевать права. Прочитав объявление на сайте, тамбовчанин поговорил с ней по телефону и перевел через «мобильный банк» 13400 рублей за оформление водительского удостоверения. После этого его собечедница стала недоступна. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя тамбовчанка. Как выяснили оперативники, это не единственный случай обмана автомобилистов в ее практике. В сентябре прошлого года с аферисткой связался 35-летний машинист автокрана из села Стрельцы. По той же схеме он лишился 20 тысяч рублей.

- Полицейские продолжают расследование и проверяют причастность женщины к другим таким же преступлениям, совершенным на территории области. - сообщает региональное УМВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум фактам, предусмотренным ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Тамбовчанке грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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