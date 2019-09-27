2019-09-27T14:01:38+03:00
Общество

Тамбовчане убрали 10 кубов мусора с берега Цны

В акции участвовали 100 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На берегу реки прошел субботникНа берегу реки прошел субботникФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области продолжаются мероприятия акции «Вода России» по уборке берегов водных объектов.

27 сентября сотрудники управления по охране окружающей среды и природопользования области, Донского бассейнового водного управления, Цнинской шлюзовой системы, волонтеры, студенты и преподаватели Тамбовского государственного технического университета, а также неравнодушные жители региона навели порядок в прибрежной зоне реки Цна в районе моста-плотины.

- С территории собрали и вывезли 10 кубометров мусора, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В мероприятии приняли участие около 100 человек. Через несколько дней тамбовские экологи планируют провести на этом участке повторный субботник из-за высокой замусоренности территории.

Напомним, что акция «Вода России» по уборке водоёмов и их берегов стартовала еще весной. В сентябре в городах и районах Тамбовской области проходит второй этап Всероссийской акции «Вода России». Всего с начала года в рамках акции проведено более 50 субботников на берегах водных объектов. Протяженность убранной прибрежной территории составляет более 45 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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