В Тамбове в тройной аварии пострадал водитель «Оки»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-27T13:03:44+03:00

В малолитражку въехал «Нисан», а она отскочила в «Ладу»

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Авария с участием трех автомобилей произошла 26 сентября в 18 часов 53 минуты на улице Карла Маркса в районе дома №254 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля и столкнулся с автомобилем «Ока», которым управлял 63-летний пенсионер. После удара автомобиль «Ока» по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим автомобилем «Лада Гранта», под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Ока», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU