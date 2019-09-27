2019-09-27T13:03:44+03:00
Происшествия

В Тамбове в тройной аварии пострадал водитель «Оки»

В малолитражку въехал «Нисан», а она отскочила в «Ладу»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участниками ДТП стали три автоУчастниками ДТП стали три автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием трех автомобилей произошла 26 сентября в 18 часов 53 минуты на улице Карла Маркса в районе дома №254 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля и столкнулся с автомобилем «Ока», которым управлял 63-летний пенсионер. После удара автомобиль «Ока» по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим автомобилем «Лада Гранта», под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Ока», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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