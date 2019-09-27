2019-09-27T13:31:22+03:00
Общество

Новые инструменты не дошли до учеников тамбовских «музыкалок»

Привезенное оборудование всё ещё лежит в фабричной упаковке
Магдалина Кочнева
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Прокуратура Тамбовской области выявила, что поставленные для музыкальных школ инструменты и оборудование не используются по назначению.

Проведенная в Советском районе областного центра проверка исполнения регионального проекта «Культурная среда», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», выявила ряд нарушений. Выяснилось, что в тамбовскую Детскую школу искусств № 3 в период с апреля по сентябрь поставили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Однако, всё они и по сей день находятся в фабричной упаковке и не используются.

Кроме того, в июле школе искусств поставили 7 музыкальных струнных инструментов на общую сумму 375 тысяч рублей, но их не только не используют для занятий - они необоснованно переданы на хранение поставщику.

- Для принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокуратура внесла представление в адрес директора школы искусств, - сообщили в прокуратуре. - Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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