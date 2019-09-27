2019-09-27T12:31:29+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин пытался избить ГИБДДшника

Мужчина начал вести себя агрессивно из-за того, что его не выпустили покурить
Магдалина Кочнева
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В Токаревском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Мордовского района. В январе двум инспекторам ОГИБДД р.п. Мордово, дежурные полицейские сообщили о том, что на ул.Культурной пьяный мужчина управляет автомобилем. Когда машина остановилась, инспекторы подошли к водительской двери, предложив водителю, от которого исходил запах алкоголя, проследовать в патрульный автомобиль. Здесь, пока составлялся протокол, водитель попросил разрешения выйти покурить, но получил отказ. После этого он начал вести себя агрессивно, угрожать и требовал выпустить его. Снова получив отказ, пьяный водитель ударил в плечо инспектора, а затем пытался замахнуться на его лицо, но полицейский сумел защититься.

- 35-летний тамбовчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сообщает прокуратура Токаревского района. - С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, суд назначил тамбовчанину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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