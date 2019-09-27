В Тамбове продолжают пуск тепла

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-27T12:00:17+03:00

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Утром 27 сентября батареи начали теплеть в 330 многоэтажках Тамбова. Пришло отопление в муниципальные детские сады и школы. Исключение - лицей №6 и 3 корпус школы № 22 на улице Державинская, 10. Отапливать их пока мешает ремонт работы на теплосетях. Однако к выходным его планируется завершить.

- На рециркуляцию поставлено 39 котельных и 29 теплопунктов (ЦТП), которые в основном находятся в центральной части города. Сегодня пуск тепла будет продолжен. После нагрузки насосных станций №2 и №3 с начала следующей недели отопление придет в дома жителей северной части Тамбова, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU