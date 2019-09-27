2019-09-27T11:00:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанка сломала ключицу при падении с капота авто своего молодого человека

Вечерние посиделки закончились для 17-летней девушки в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17-летняя девушка оказалась в больнице17-летняя девушка оказалась в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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17-летняя жительница села Старое Хмелевое получила травму при падении с капота автомобиля своего молодого человека. Как рассказали в региональном УГИБДД, поздним вечером 26 сентября 21-летний парень из Мичуринска доставил девушку к ее дому на улице Углянка. Перед прощанием пара решила еще немного пообщаться. В какой-то момент пассия молодого человека залезла на капот его автомобиля «ВАЗ-2107». Водитель в это время начал движение. Девушку он видел, но не предполагал, что с ней может случиться что-то плохое. Однако, после того, как авто тронулось, «пассажирка» упала и получила перелом ключицы.

- Пострадавшую девушку госпитализировали в ТОГБУЗ городская больница им. С.С. Брюхоненко, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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