2019-09-27T10:25:25+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи устанавливают причины пожара, в котором погибли четыре человека: предварительная версия ЧП – неисправная электропроводка

Известно, что ночью в доме работали несколько обогревателей, такой нагрузки сеть могла не выдержать
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На месте ЧП продолжают работать следователиНа месте ЧП продолжают работать следователи
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Следователи регионального СКР разбираются в причинах пожара, который произошел ночью 27 сентября в селе Дмитриевщина Рассказовского района. На момент возгорания в частном доме находились четыре человека – 54-летние супруги, их 4-летний внук и 58-летний родственник. Все они погибли.

- В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи и следователи-криминалисты СК продолжают работу на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Ночью в доме работали сразу несколько обогревательных приборов, и сеть могла попросту не выдержать такой нагрузки.

Дом мог загореться из-за закоротившей электропроводки

Дом мог загореться из-за закоротившей электропроводки

Точную причину трагедии и гибели людей будет установлена по результатам проведения пожарно-технической, судебно-медицинской и ряда других экспертиз.

Причины гибели людей установят в ходе следствия

Причины гибели людей установят в ходе следствия

Фото СУ СКР по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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