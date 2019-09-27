Котовский Дворец культуры открыл юбилейный сезон
На сцене Большого зала выступили лучшие коллективы
Каждый коллектив представил свою визитную карточку
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В Котовском Дворце культуры открылся юбилейный 85-й сезон. Это торжественное событие отметили концертом на сцене Большого зала. Участие в программе приняли 12 коллективов художественной самодеятельности.
- Открытие творческого сезона получилось ярким и интересным. Коллективы Дворца культуры ждут котовчан, которые имеют желание реализовать свои, возможно, скрытые таланты и способности, - рассказали в администрации города Котовска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU