2019-09-27T10:14:55+03:00
Звезды

Котовский Дворец культуры открыл юбилейный сезон

На сцене Большого зала выступили лучшие коллективы
Марина Поповцева
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Каждый коллектив представил свою визитную карточкуКаждый коллектив представил свою визитную карточку
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В Котовском Дворце культуры открылся юбилейный 85-й сезон. Это торжественное событие отметили концертом на сцене Большого зала. Участие в программе приняли 12 коллективов художественной самодеятельности.

- Открытие творческого сезона получилось ярким и интересным. Коллективы Дворца культуры ждут котовчан, которые имеют желание реализовать свои, возможно, скрытые таланты и способности, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

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