2019-09-27T09:41:17+03:00
Общество

Электронный журнал помогает тамбовским учителям сэкономить до 20 часов

Ученикам их родителям стало проще узнавать школьные новости
Марина Поповцева
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Международный центр финансово-экономического развития провел исследования, посвященные информационным технологиям в школе. Выяснилось, что электронный журнал помогает учителям сэкономить 20 часов за четверть.

До внедрения электронного журнала составление отчетов занимало до 16 часов, с его появлением время сократилось до 5 часов. Время, затраченное на подготовку выписок с оценками для родителей, уменьшилось с 6 часов до 2-х.

- К журналу одного класса одновременно имеет доступ множество учителей, которые в нем работают. Из школы или из дома, с мобильного устройства, то есть не надо теперь бегать за бумажным журналом, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Кроме того, электронный «Дневник.ру» позволяет ставить родителей в известность о школьных новостях, учителя могут выдавать домашние задания дистанционно. Родителям и ученикам стало быстрее и проще получать сведения об учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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