В Тамбовской области женщина торговала «паленой» водкой
У предпринимательницы изъяли 50 бутылок спиртного и 93 пачки сигарет
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В Рассказово обнаружена точка продажи контрафактной продукции. Незаконную предпринимательскую деятельность вела 52-летняя местная жительница. Женщина была задержана и во всем призналась.
- Из помещения изъято 50 бутылок алкогольной продукции, а также 93 пачки сигарет, - рассказали в УМВЛ по Тамбовской области.
Правонарушительница будет привлечена к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU