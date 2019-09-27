2019-09-27T09:13:54+03:00
Общество

В Тамбовской области женщина торговала «паленой» водкой

У предпринимательницы изъяли 50 бутылок спиртного и 93 пачки сигарет
Марина Поповцева
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В Рассказово обнаружена точка продажи контрафактной продукции. Незаконную предпринимательскую деятельность вела 52-летняя местная жительница. Женщина была задержана и во всем призналась.

- Из помещения изъято 50 бутылок алкогольной продукции, а также 93 пачки сигарет, - рассказали в УМВЛ по Тамбовской области.

Правонарушительница будет привлечена к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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