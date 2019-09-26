2019-09-26T18:00:14+03:00
Общество

Житель Тамбовской области заплатил долг, чтобы не остаться без прав

Судебный пристав ограничил мужчину в управлении машиной
Марина Поповцева
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Житель Токаревского района задолжал по алиментам более 70 тысяч рублей. Возможность наказания мужчину не пугала.

Исполнительное производство о взыскании долга находилось в Токаревском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области. Судебный пристав пригласил должника на личный прием и сообщил, что его ограничили в праве управлять машиной. Кроме того, мужчине грозила проверка имущественного положения.

- Для того что бы избежать визита судебных приставов домой, а так же не лишиться водительского удостоверения должник в этот же день возвратился в отдел судебных приставов и полностью оплатил задолженность по алиментам, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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