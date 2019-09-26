Тамбовчанин купил права у аферистки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-26T17:30:41+03:00

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25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о мошенничестве. 35-летний житель села Стрельцы рассказал полицейским о том, что его обманули. Оказалось, что еще в апреле этого года его знакомая предложила поспособствовать мужчине в получении водительского удостоверения. Женщина пояснила, что имеет «связи» и за денежное вознаграждение поможет жителю Стрельцов быстрее получить долгожданные права. Мужчина согласился на предложение и перевел на счет знакомой через услугу «мобильный банк» 20 000 рублей. Но документов так и не дождался.

В итоге мужчина обратился в органы правопорядка. Полицейские установили обстоятельства мошенничества и приступили к розыску. Вскоре они задержали 34-летняя жительницу областного центра, которая призналась в мошенничестве. Выяснилось, что тамбовчанка успела потратить все средства, полученные обманным путем. Теперь ей придется возместить весь материальный ущерб.

- В отношении тамбовчанки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU