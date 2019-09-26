В Тамбове пройдут соревнования с московскими спортсменами

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-26T16:32:31+03:00

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27 и 28 сентября в Тамбове состоятся матчевые встречи по футболу и греко-римской борьбе. В гости к местным атлетам приедут сильнейшие воспитанники столичных школ. Состязания состоятся на полях спортивной школы олимпийского резерва № 1 «Академия футбола» и в борцовских залах спортивно-тренировочного центра «Тамбов».

В пятницу в 15.30 пройдет матч команд 2002 года рождения. 28 сентября, в 11.00 - команд 2003 года рождения. Матчевая встреча по греко-римской борьбе состоится 27 сентября в 15.00. В ней примут участие ребята 14-15 лет. На ковер выйдут по одиннадцать спортсменов от каждой стороны. Поединки пройдут в одиннадцати весовых категориях.

В рамках мероприятия будут организованы совместные тренировки атлетов. - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Для гостей из столицы запланирована обзорная экскурсия по Тамбову.

ИСТОЧНИК KP.RU