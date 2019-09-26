Житель Тамбовской области убил собутыльника топором

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-26T16:00:34+03:00

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Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.

Следствие и суд установили, что осужденный выпивал у себя дома с 52-летним знакомым. Мужчина даже позволил бездомному собутыльнику пожить у себя несколько дней. Однако за рюмкой горячительного мужчины (а оба были судимы) поспорили о тюремных понятиях. В результате хозяин разъярился и несколько раз ударил гостя топором по голове.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вытащил тело на улицу и пытался сжечь. Однако тело не сгорело. Тогда мужчина спрятал его за сарай и прикрыл строительным мусором. Там его и обнаружили через три недели сотрудники полиции.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU