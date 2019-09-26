Житель Тамбовской области убил собутыльника топором
Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.
Следствие и суд установили, что осужденный выпивал у себя дома с 52-летним знакомым. Мужчина даже позволил бездомному собутыльнику пожить у себя несколько дней. Однако за рюмкой горячительного мужчины (а оба были судимы) поспорили о тюремных понятиях. В результате хозяин разъярился и несколько раз ударил гостя топором по голове.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вытащил тело на улицу и пытался сжечь. Однако тело не сгорело. Тогда мужчина спрятал его за сарай и прикрыл строительным мусором. Там его и обнаружили через три недели сотрудники полиции.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU