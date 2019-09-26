Тамбовской пенсионерке угрожал ножом пьяный гость

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-26T15:31:14+03:00

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В Рассказовском районе полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на пенсионерку. 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение от 65-летней жительницы поселка 2-е отделение совхоза Арженка. Испуганная женщина рассказала, что к ней в гости зашел нетрезвый знакомый. Между гостем и хозяйкой дома возник конфликт. Во время ссоры мужчина схватил со стола кухонный нож и решил припугнуть пенсионерку. Пока он доказывал свою правоту, размахивая ножом, шокированная женщина обратилась в полицию.

На место прибыла оперативная группа, сотрудники задержали тамбовчанина. Его доставили в отдел полиции для дачи показаний. Кухонный нож изъяли и отправили на экспертизу. Потерпевшую и её соседей опросили, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, мужчина нередко злоупотребляет спиртными напитками и уже не раз имел проблемы с законом.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает региональное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU