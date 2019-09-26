В Тамбове пройдёт краеведческий диктант

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-26T15:01:58+03:00

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Театральное искусство появилось ещё до образования Тамбовской губернии, так как первый любительский театр был основан известным государственным и общественным деятелем, поэтом Гаврилой Романовичем Державиным.

Проверить свои знания и получить новые сведения об истории, современности тамбовских и других российских театров, которым посвятили себя наши земляки, а также выполнить тестовые задания по истории, географии и естествознанию Тамбовского края могут все желающие. Ключевая тема диктанта этого года — «Тамбовский театр: история и современность». Мероприятие пройдет 28 сентября в 12:00 в Тамбовской областной библиотеке им. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU