В Тамбове пройдёт краеведческий диктант
Театральное искусство появилось ещё до образования Тамбовской губернии, так как первый любительский театр был основан известным государственным и общественным деятелем, поэтом Гаврилой Романовичем Державиным.
Проверить свои знания и получить новые сведения об истории, современности тамбовских и других российских театров, которым посвятили себя наши земляки, а также выполнить тестовые задания по истории, географии и естествознанию Тамбовского края могут все желающие. Ключевая тема диктанта этого года — «Тамбовский театр: история и современность». Мероприятие пройдет 28 сентября в 12:00 в Тамбовской областной библиотеке им. Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU