19-летнего тамбовчанина осудили за езду по поддельным правам

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-26T14:28:41+03:00

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Мировой судья Котовска вынес приговор 19-летнему местному жителю. Парня обвиняют в использовании поддельного документа.

Суд установил, что обвиняемый хотел водить машину, но учиться вождению и сдавать экзамены не желал. Поэтому молодой человек купил в Москве фиктивное водительское удостоверение.

Подделка вскрылась, когда парень продемонстрировал права инспектору ДПС, который остановил его машину.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU