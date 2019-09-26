19-летнего тамбовчанина осудили за езду по поддельным правам
Парень приговорен к исправительным работам
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Мировой судья Котовска вынес приговор 19-летнему местному жителю. Парня обвиняют в использовании поддельного документа.
Суд установил, что обвиняемый хотел водить машину, но учиться вождению и сдавать экзамены не желал. Поэтому молодой человек купил в Москве фиктивное водительское удостоверение.
Подделка вскрылась, когда парень продемонстрировал права инспектору ДПС, который остановил его машину.
- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU