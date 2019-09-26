Фестиваль «Тамбовщина за спорт» собрал более 250 человек

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-26T12:28:49+03:00

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В Тамбове прошел очередной спортивный праздник. Фестиваль «Тамбовщина за спорт» обосновался во дворе по улице Астраханской, 187. Участники традиционно испытали свои силы в дартсе, мини-футболе, шашках и шахматах. Желающие сдавали нормы ГТО.

Кроме того, на празднике выступили активисты молодежных организаций и коллектив «Сияние». Юные тамбовчане могли испробовать новый для себя вид спорта - роуп-скиппинг. В палатке здоровья работали медики Тамбовской городской больницы имени Архиепископа Луки.

- Праздник стал одним из самых массовых за время проведения фестиваля – его посетило более 250 человек, большинство – дети и молодежь, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия». Фестиваль «Тамбовщина за спорт» продолжится 26 сентября. В 17.30 он соберет любителей активного отдыха на Ново-Рубежном проезде, д. 7.

Фото Регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU