Тамбовчане очищают леса от мусора

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-26T13:00:41+03:00

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На территории Тамбовской области проходят мероприятия по очистке лесов от мусора. Уборка лесных массивов организована в рамках нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов» и Всероссийской акции «Живи, лес!». Лесоводы, добровольцы, школьники, студенты, а также неравнодушные жители региона уже очистили более 30 гектаров тамбовских лесов.

На днях активисты убрали 3 гектара на территории Тамбовского лесничества. В акции приняли участие более 100 добровольцев. Из леса вывезли свыше 2 тонн мусора.

- Такие субботники будут проходить до конца октября на территории 13 лесничеств области. - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - От твердых бытовых отходов за время акции планируется очистить более 100 гектаров лесов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU