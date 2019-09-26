2019-09-26T12:02:33+03:00
Общество

В Тамбовской области появится музыкальный детский сад

В Уварово закладывается фундамент нового здания
Марина Поповцева
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Новый садик рассчитан на 50 малышейНовый садик рассчитан на 50 малышей
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В Уварово возводится здание нового детского сада «Вишенка». В детсад пойдут 50 малышей 1,5-3 лет. Планируется создать 3 группы: две для 1-2-леток и одну для детей от 2-х до 3-х лет.

- Важнейшую роль в деятельности детского сада будет играть музыка. С помощью музыки будет проводиться развивающий дозированный эмоциональный тренинг, который будет развивать психическое и физиологическое состояние организма ребёнка, - поясняют в управлении образования и науки Тамбовской области.

Например, в группах и спальнях будут звучать записи колыбельных, звуков природы. В каждой группе будут уголок здоровья, творческая мастерская, детский настольный театр и центр караоке.

На строительство планируется затратить более 76 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджета. Завершить работы планируется через 2 года. В настоящее время закладывается фундамент здания, до конца 2019 года появятся стены.

Одноэтажное здание площадью почти 1000 кв. м будут окружать детские площадки, дорожки для прогулок, спортплощадка и сцена для театрализованных представлений.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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