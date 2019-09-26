Тамбовские школьники научатся клонировать растения

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-26T10:59:50+03:00

В Тамбовской области откроются две научно-учебные лаборатории «АгроКуб»

Изменить размер текста: A A

В Мичуринском лицее и Татановской школе ждут открытия лаборатории, входящие в федеральную сеть научно-учебных лабораторий «АгроКуб». Вскоре ребята начнут изучать здесь агробиотехнологии, биотехнологии, генетику и селекцию.

На создание и оснащение лабораторий федеральный бюджет выделил 6 млн рублей, областной бюджет – 3,6 млн, еще 2,4 млн – внебюджетные источники.

Поставка оборудования в лаборатории только начата. Но уже в ноябре ученики 5-11 классов приступят к занятиям.

- В лабораториях дети под чутким руководством педагога с лёгкостью смогут приготовить раствор и питательную среду для культивирования микроорганизмов и растительных тканей, освоить методы молекулярной диагностики, выделения ДНК и даже попробовать свои силы в клональном размножении растений на питательных средах invitro, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Дети смогут проанализировать продукты на содержание сухих веществ, витаминов, влажности, сахара, вредных добавок. А главное, ребята научатся самостоятельно осуществлять проектную и учебно-исследовательскую деятельность, а заодно почувствуют интерес к сельскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU