На тамбовской трассе «Chevrolet Niva» въехала в «Газель»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-26T10:31:00+03:00

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Потерявшая управление легковушка протаранила стоящую на трассе «Газель». Авария произошла 25 сентября в 18 часов 45 минут на 7 километре автодороги «Тамбов- Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva не справился с управлением и наехал на стоящий впереди автомобиль «ГАЗ-27996D», под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Niva был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU