На тамбовской трассе «Chevrolet Niva» въехала в «Газель»
Потерявшая управление легковушка протаранила стоящую на трассе «Газель». Авария произошла 25 сентября в 18 часов 45 минут на 7 километре автодороги «Тамбов- Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva не справился с управлением и наехал на стоящий впереди автомобиль «ГАЗ-27996D», под управлением 53-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Niva был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU