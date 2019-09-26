2019-09-26T10:00:49+03:00
Происшествия

У тамбовского пенсионера в сарае нашли 4,2 килограмма марихуаны

Коноплю мужчина нарвал на окраине деревни
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сотрудники подразделения наркоконтроля регионального УМВД во время совместного рейда с участковыми уполномоченными полиции 24 сентября на ул.Лесной деревни Шумиловка осмотрели сарай местного пенсионера. Здесь полицейские обнаружили 4,2 килограмма марихуаны. Хозяин домовладения рассказал, что наркосодержащие растения он нарвал на окраине своей деревни.

- Наркотики у мужчины изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе УМВД России по тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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