2019-09-26T09:31:48+03:00
Происшествия

На Рассказовском шоссе Тамбова сбили мотоциклиста

48-летему мужчине помощь оказали на месте аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Иномарка протаранила мотоциклИномарка протаранила мотоциклФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 25 сентября в 18 часов 35 минут на Рассказовском шоссе в районе дома №19 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 52-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», выезжая со второстепенной дороги на главную столкнулся с мотоциклом «Minsk C4 250», под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализация ему не потребовалась, мужчину на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель получил травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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