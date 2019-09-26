На Рассказовском шоссе Тамбова сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-26T09:31:48+03:00

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Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 25 сентября в 18 часов 35 минут на Рассказовском шоссе в районе дома №19 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 52-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», выезжая со второстепенной дороги на главную столкнулся с мотоциклом «Minsk C4 250», под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализация ему не потребовалась, мужчину на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель получил травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU