Покровскую ярмарку в Тамбове сделают удобной для инвалидов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-26T09:07:36+03:00

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В Тамбове продолжают обсуждение деталей одного из главных мероприятий осени в областном центре – Покровской ярмарки. В этом году посетителей этого праздника ждут новшества. Впервые решено организовать на территории ярмарки специальную площадку, на которой будут предусмотрены все необходимые удобства для размещения представителей маломобильных групп, организовано их сопровождение по ярмарочным площадкам, будут предоставлены специальные зрительские места около сцены

- Покровская ярмарка — это грандиозное событие с колоссальной энергетикой, - считает мэр города Наталия Макаревич. - Это мощь, радость и великий праздник Покрова, который несет в себе особый дух счастья, любви, защищенности, и мы все вместе должны подарить этот праздник тем людям, которые нуждаются в этом больше других.

ИСТОЧНИК KP.RU