Пропавшего две недели назад 16-летнего тамбовчанина нашли у отца в Московской области

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-25T18:25:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи регионального СКР сообщили о том, что находившийся в розыске с 8 сентября16-летний Павел Калачёв наконец найден. Выяснилось, что парень, который проживал с матерью и отчимом в Мордовском районе, никого не предупредив, 28 августа отправился в Московскую область к своему родному папе. Такие «путешествия» он совершал и раньше и всегда домой его доставляли следователи. Но на этот раз у отца он так и не появился. По факту безвестного исчезновения тамбовчанина возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе следствия выяснилось, что 28 августа Павел Калачёв, используя онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков «BlaBlaCar», нашел попутный автомобиль, водитель которого довез его до станции метро «Боровское шоссе» города Москвы. 8 сентября молодого человека видели в храме поселка Любимовка Пушкинского района Московской области. После этого следы подростка терялись. А спустя некоторое время он все таки объявился у родителя.

- Следователи и следователи-криминалисты СК совместно с сотрудниками органов внутренних дел, с привлечением волонтеров провели масштабный комплекс следственно-оперативных мероприятий на территории Тамбовской и Московской областей, чтобы установить местонахождение подростка, - рассказали в СУ СКР по тамбовской области. - 25 сентября Павел Калачёв найден живым и здоровым в Раменском районе Московской области по месту жительства родного отца. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и мотивы безвестного исчезновения подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU