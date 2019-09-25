Тамбвочанин вырастил на своем участке 42 куста конопли

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-25T17:40:33+03:00

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24 сентября сотрудники полиции нашли на приусадебном участке жителя поселка Токаревка целую плантацию конопли. 54-летний мужчина вырастил у своего дома 42 куста запрещенного растения, за которыми он заботливо ухаживал. В сарае у него обнаружили еще один килограмм марихуаны. Все изъятые образцы наркосодержащего растения направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД.

- Сейчас в отношении жителя села решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU