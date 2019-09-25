Тамбовские полицейские практиковались в освобождении заложников

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-25T18:00:42+03:00

По легенде террористы заминировали здание и захватили 80 человек

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Сотрудники УМВД России по г. Тамбову отработали практические действия по освобождению заложников. В ходе антитеррористической тренировки проверили действия функциональных групп, привлекаемых для предотвращения террактов на объектах массового пребывания людей.

По легенде учений группа из 8 вооруженных террористов «Правый сектор» захватила «заложников» в здании строительной компании, где проходила выставка стройматериалов, произведенных в Крыму. Заложников около 80 человек из числа посетителей и работников базы, здание заминировано.

Террористы выдвигают следующие требования: отказаться правительству РФ от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток -2»; выход Республики Крым из состава Российской Федерации; предоставление встречи с иностранными представителями СМИ.

В случае невыполнения указанных требований заложников обещали расстрелять, а здание взорвать.

- Главная задача при проведении учений состоит в совершенствовании готовности личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, - отмечает пресс-служба регионального УМВД. - Также закрепляются практические навыки и слаженность действий.

По мнению руководства УМВД России по г.Тамбову, учения прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU