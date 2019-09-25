Во дворах Тамбова устроят Покровские ярмарки в мини-формате

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-25T17:00:35+03:00

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28 сентября, за две недели до основной Покровской ярмарки, во дворах Тамбова пройдут такие же, но в мини-формате. Торговые ряды развернут с самого утра сразу на нескольких площадках города. Гостям предложат широкий ассортимент продукции тамбовских фермеров по ценам производителя. Молочные, мясные продукты, овощи, свежая выпечка, соленья, рыбные деликатесы, сладости и многое другое. Организаторы готовят и насыщенную культурную программу с участием лучших творческих коллективов города.

- Покровские ярмарки во дворах стали уже традиционными и полюбились горожанам, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы. - Ежегодно их посещают сотни человек. Люди приходят не только за покупками, но и отдохнуть душой!

Известно, что ярмарка у КДЦ «Мир» на ул. Гастелло, 65 начнется с 8 часов, концертная программа - с 10 часов, торговля на ул. Чичканова, 127/131 стартует в 8 часов, концерт - в 12 часов, на ул. 60 лет Октября, 5/Тельмана продавать товары будут с 8 часов, а концерт стартует в 14 часов и на ул. Чичерина/Ореховая, 13/1 торговля начнется с 8 часов, концерт в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU