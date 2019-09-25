Медики Тамбовской области отработали спасение раненного в ДТП

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-25T16:31:44+03:00

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Бригада скорой помощи из Уваровской районной больницы приняла участие в учениях. Медики вместе с другими службами отрабатывали действия по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

По легенде учений, столкнулись две машины, в результате водитель одной из них оказался зажат в салоне. Участникам предстояло не только оказать первую медицинскую помощь, но и освободить пострадавшего из машины.

- Спасатели деблокировали пострадавшего из деформированного автомобиля и передали бригаде медиков. Медики действовали быстро и профессионально, за что получили высокую оценку по итогам учений, - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU