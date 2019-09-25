Тамбовчан приглашают бесплатно покататься на коньках

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-25T16:01:20+03:00

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Акция «Бесплатный лед» пройдёт 27 сентября в Тамбове, Мичуринске, Моршанске и Уварово. Её цель – привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни. На ледовой арене «Сокол» в Уварово бесплатное катание будет организовано с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00. На ледовых аренах Тамбова «В Радужном» и «Кристалле» - с 18.45 до 19.45, в мичуринском дворце «Темп» - с 17.00 до 18.00. На моршанской ледовой арене имени В.М. Боброва - с 19.00 до 20.00.

- Акция «Бесплатный лед», приуроченная ко Дню образования Тамбовской области, в регионе проходит второй год подряд. - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Она пользуется большой популярностью у тамбовчан разного возраста. В этот день на коньки встают и семьи с детьми, и молодежь, и люди старшего поколения, после чего многие из них становятся постоянными посетителями массового катания.

Кстати, на сегодняшний день в Тамбовской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 46 процентов, это около 440 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU