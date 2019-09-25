Два тамбовчанина взломали 11 гаражей за ночь

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-25T15:00:48+03:00

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Закончено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. В Тамбове на улице Чичерина в ночь с 9 на 10 апреля неизвестные взломали замки 11 гаражей и оттуда похитили инструменты, велосипеды, аккумуляторы, электрокабель и прочие предметы домашнего обихода.

Сотрудники полиции опросили владельцев гаражей, провели осмотр и установили, что преступники при помощи лома, либо гвоздодера вскрывали замки и проникали внутрь. Также полицейские обнаружили оставленные улики и следы и впоследствии задержали двоих мужчин в возрасте 30 лет. Они оказались уроженцами Рассказовского и Мичуринского районов.

В отношении мужчин возбужден ряд уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», позже объединенных в одно производство.

Полицейские провели обыск в домах мужчин, большую часть похищенного имущества нашли и вернули владельцам. Один тамбовчанин арестован, второй – находится под подпиской о невыезде.

- После проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий, сбора улик и доказательств уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова для утверждения. - сообщает региональное УМВД. - Окончательный вердикт о виновности подозреваемых вынесет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU