На Покровской ярмарки тамбовчане увидят «Танцы на лошадях»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-25T14:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках IХ Международной Покровской ярмарки в Тамбове посетители увидят показательные выступления спортсменов Тамбовского ипподрома. Они пройдут на заречной территории.

Программа начнется выездки, затем наездницы Ирина Коновалова с пони Лэйс и Алиса Дьяконова с кобылой Погремушка продемонстрируют «танец на лошадях». Спортсменка ипподрома Наира Аветисян и Демах покажут выполнение различных команд

. Как рассказали в администрации города Тамбова, в завершении программы все три спортсменки продемонстрируют свое мастерство в конкуре.

ИСТОЧНИК KP.RU