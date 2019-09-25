2019-09-25T14:07:29+03:00
Общество

На Покровской ярмарки тамбовчане увидят «Танцы на лошадях»

Спортсменки Тамбовского ипподрома покажут выездку и конкур
Марина Поповцева
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Тамбовчане увидят красивое и яркое зрелищеТамбовчане увидят красивое и яркое зрелищеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В рамках IХ Международной Покровской ярмарки в Тамбове посетители увидят показательные выступления спортсменов Тамбовского ипподрома. Они пройдут на заречной территории.

Программа начнется выездки, затем наездницы Ирина Коновалова с пони Лэйс и Алиса Дьяконова с кобылой Погремушка продемонстрируют «танец на лошадях». Спортсменка ипподрома Наира Аветисян и Демах покажут выполнение различных команд

. Как рассказали в администрации города Тамбова, в завершении программы все три спортсменки продемонстрируют свое мастерство в конкуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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