На Покровской ярмарки тамбовчане увидят «Танцы на лошадях»
Спортсменки Тамбовского ипподрома покажут выездку и конкур
Тамбовчане увидят красивое и яркое зрелищеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В рамках IХ Международной Покровской ярмарки в Тамбове посетители увидят показательные выступления спортсменов Тамбовского ипподрома. Они пройдут на заречной территории.
Программа начнется выездки, затем наездницы Ирина Коновалова с пони Лэйс и Алиса Дьяконова с кобылой Погремушка продемонстрируют «танец на лошадях». Спортсменка ипподрома Наира Аветисян и Демах покажут выполнение различных команд
. Как рассказали в администрации города Тамбова, в завершении программы все три спортсменки продемонстрируют свое мастерство в конкуре.
ИСТОЧНИК KP.RU