Тамбовчанин набросился с ножом на полицейского

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-25T14:31:39+03:00

До этого мужчину подозревали в краже

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Тамбовчанин получил срок за нападение на участкового. В ноябре прошлого года в отделение полиции с.Пичаево доставили 63-летнего местного жителя, который подозревался в краже. Мужчина начал оскорблять полицейских и сквернословить, офицер сделал ему замечание. В ответ тамбовчанин набросился на полицейского с ножом, но его быстро обезоружили.

В результате, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». После расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

- Районный суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. - сообщает региональное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU