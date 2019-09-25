2019-09-25T13:33:42+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пострадал в драке с обидчиком сына

Мужчине нанесли несколько ударов металлической трубой
Магдалина Кочнева
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В Токаревском районном суде вынесли приговор 25-летнему местному жителю с. Полетаево за преступление, предусмотренное п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В июне прошлого года мужчина и два его друга на своей машине приехали в клуб с.Полетаево, где увидели двоих несовершеннолетних из соседнего села. Мужчина и его приятели подрались с подростками, после чего несовершеннолетние убежали. Один из них позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Тот, не раздумывая, приехал к клубу вместе с женой, малолетним сыном и знакомым. Увидев отъезжающий автомобиль обидчиков, мужчина погнался за ними. Обогнав машину, тамбовчанин остановился, однако приятелям все же удалось его объехать и заехать во двор своего дома.

На предложение отца подростка поговорить откликнулся 25-летний мужчина, который вышел и металлической трубой ударил его в левый бок. Испугавшись, тамбовчанин достал из своего багажника деревянный черенок от лопаты и отразил им очередной удар, отчего черенок сломался, а мужчина, потеряв равновесие, упал на колени. И в этот момент оппонент нанес ему металлической трубой удар по голове. Позже у пострадавшего обнаружили серьезную черепно-мозговую травму.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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