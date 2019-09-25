Тамбовчанин получил 8 лет колонии за убийство собственной матери

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-25T12:30:52+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор по уголовному делу об убийстве сыном своей матери. Суд установил, что в ноябре прошлого года, между мужчиной и его матерью произошла ссора. Женщина нелестно отзывалась о бабушке и дедушке, воспитавших внука. Из-за этого 31-летний сын избил ее руками и ногами, а затем доской. Женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд учел аморальное поведение погибшей женщины и то, что совершивший преступление мужчина сам явился с повинной.

- Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU