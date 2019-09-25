Моршанская школьница выиграла шахматный турнир Президентских состязаний

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-25T12:59:59+03:00

Маше не было равной в шахматах

Ее одноклассники стали вторыми в теоретическом конкурсе

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25 сентября на базе детского центра «Смена» в Анапе завершился финал Всероссийских спортивных соревнований для школьников «Президентские состязания». Тамбовскую область представляли Моршанская гимназия и Умётская школа. Ученики из Моршанска показали отличные результаты в теоретическом конкурсе и шахматах.

Юным тамбовчанам пришлось противостоять 2000 школьникам из 83 субъектов Российской Федерации. Ребята состязались в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах. Дополнительными видами спорта были бадминтон, баскетбол 3х3, мини-футбол, самбо, плавание и шахматы.

Моршанские ученики прошли в финал теоретического конкурса, а затем заняли в нем 2 место, уступив лишь команде Тульской области. А Мария Кутянина стала абсолютным победителем в шахматном турнире.

- По результатам общекомандного первенства профильной смены команда «Гимназия» города Моршанска заняла 31 место, «Умётская СОШ» стала 46 из 80 сельских и 80 городских классов-команд, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU