Моршанская школьница выиграла шахматный турнир Президентских состязаний
25 сентября на базе детского центра «Смена» в Анапе завершился финал Всероссийских спортивных соревнований для школьников «Президентские состязания». Тамбовскую область представляли Моршанская гимназия и Умётская школа. Ученики из Моршанска показали отличные результаты в теоретическом конкурсе и шахматах.
Юным тамбовчанам пришлось противостоять 2000 школьникам из 83 субъектов Российской Федерации. Ребята состязались в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах. Дополнительными видами спорта были бадминтон, баскетбол 3х3, мини-футбол, самбо, плавание и шахматы.
Моршанские ученики прошли в финал теоретического конкурса, а затем заняли в нем 2 место, уступив лишь команде Тульской области. А Мария Кутянина стала абсолютным победителем в шахматном турнире.
- По результатам общекомандного первенства профильной смены команда «Гимназия» города Моршанска заняла 31 место, «Умётская СОШ» стала 46 из 80 сельских и 80 городских классов-команд, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.
Фото Управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU