В Котовске заменят 14 лифтов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-25T12:04:05+03:00

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В этом году по программе капремонта в Котовске планируют заменит 14 лифтов в пяти многоквартирных домах: - в доме №48 по улице Октябрьской, доме №2б и 2б по улице Колхозной, в доме №30 по улице Посконкина и в двух подъездах, которые относятся к ТСЖ, дома №17 по улице Гаврилова. Здесь находятся лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Сейчас работы ведутся почти на всех объектах, постепенно проводится полная замена всего лифтового оборудования. Подрядчик обязуется выполнить работы в ближайшее время.

- В этом году мы планируем использовать механизм рассрочки платежа. Иначе говоря, город ставит условие, чтобы в 2019 году организация-подрядчик заменила лифты в домах, а платежи будут осуществляться в течение 3 лет. Стоимость замены одного лифта составит более 2 миллионов рублей, - отметил начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Котовска Алексей Никитин.

Замена лифтов - это только один из видов работ капитального ремонта-2019. В рамках капремонта починили крышу дома №3 по улице 9-й пятилетки, а также полностью заменили систему канализации по проспекту Труда, дом 4. Кроме этого, дополнительно в программу капремонта-2019 вошел многоквартирный дом №19 по улице Кирова по замене крыши, которая пришла в негодность. В общей сложности на капитальный ремонт в городе в этом году будет потрачено 29 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU