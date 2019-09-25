2019-09-25T11:00:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанка оформила ложную прописку иностранцу

Но женщина не собиралась пускать лжеквартиранта на временное проживание
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили фиктивную регистрацию иностранца в Мичуринске. 24 сентября в дежурную часть отдела полиции поступила информация о поддельной постановке на миграционный учет. Выяснилось, что 17 августа в своем доме на ул.Ленина 34-летняя тамбовчанка фиктивно прописала иностранца из ближнего зарубежья. На самом деле она и не думала пускать квартиранта на временное проживание.

Нарушительница миграционного законодательства дала признательные показания.

- Сотрудники полиции задокументировали преступление по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина», - сообщает региональное УМВД. - За это грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин пострадал в драке с обидчиком сына
Моршанская школьница выиграла шахматный турнир Президентских состязаний
Тамбовчанин получил 8 лет колонии за убийство собственной матери
В Котовске заменят 14 лифтов
В Тамбовской области под колесами иномарки погибла женщина
Тамбовская гордума потратит 2,4 миллиона рублей на покупку новых ноутбуков
Житель Тамбовской области в один день совершил две кражи
Тамбовские кардиологи провели сложную операцию на сердце
Тамбовчанин изнасиловал психически больную 15-летнюю падчерицу
Известно новое расписание автобуса 11Т в Тамбове
На Тамбовщине начался отопительный сезон
Тамбовских дошколят погружают в науку через сказку
На Тамбовщине капитально отремонтировали половину жилых домов
В тамбовской колонии зэк-полиглот обучает сидельцев иностранному языку
Тамбовчан приглашают на воркаут
Сборная России победила в матчевой встрече по тхэквондо
Тамбовчане вернулись с всероссийских соревнований с «золотом»
Двоих тамбовчан поймали с наркотиками
Образованием и культурой Тамбова будет заведовать экономист
В Тамбове открылась ярмарка
День рождения области тамбовчанам предлагают отметить бесплатными походами в музеи