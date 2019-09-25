Тамбовчанка оформила ложную прописку иностранцу

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-25T11:00:19+03:00

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Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили фиктивную регистрацию иностранца в Мичуринске. 24 сентября в дежурную часть отдела полиции поступила информация о поддельной постановке на миграционный учет. Выяснилось, что 17 августа в своем доме на ул.Ленина 34-летняя тамбовчанка фиктивно прописала иностранца из ближнего зарубежья. На самом деле она и не думала пускать квартиранта на временное проживание.

Нарушительница миграционного законодательства дала признательные показания.

- Сотрудники полиции задокументировали преступление по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина», - сообщает региональное УМВД. - За это грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU