Житель Тамбовской области в один день совершил две кражи

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-25T10:31:03+03:00

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В Дмитриевке сотрудники уголовного розыска задержали «по горячим следам» подозреваемого в краже из дома. 19-летний местный житель сознался, что взломал замок в доме на окраине поселка и похитил оттуда телевизор и акустическую систему.

Молодой человек уже не раз попадался на мелких хищениях и состоял на учете в полиции. Как позже выяснилось, в тот же день он, сговорившись с 21-летним приятелем из Мичуринска, похитил продукты и алкоголь из магазина.

- При просмотре видеозаписи камеры наблюдения этот момент был очевиден и послужит доказательством при обвинении в суде, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Часть похищенного была изъята. Возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU