Житель Тамбовской области в один день совершил две кражи
В Дмитриевке сотрудники уголовного розыска задержали «по горячим следам» подозреваемого в краже из дома. 19-летний местный житель сознался, что взломал замок в доме на окраине поселка и похитил оттуда телевизор и акустическую систему.
Молодой человек уже не раз попадался на мелких хищениях и состоял на учете в полиции. Как позже выяснилось, в тот же день он, сговорившись с 21-летним приятелем из Мичуринска, похитил продукты и алкоголь из магазина.
- При просмотре видеозаписи камеры наблюдения этот момент был очевиден и послужит доказательством при обвинении в суде, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Часть похищенного была изъята. Возбуждено два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU